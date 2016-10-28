Kaza, İstanbul-Çanakkale yolu Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Süleymanpaşa istikametine seyreden Enver Çiftçi (39) idaresindeki 34 PH 1045 plakalı panelvan, önünde seyreden Derviş Azgılı yönetimindeki 59 KS 954 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan Enver Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücünün cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

