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Tekirdağ'da motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet dolmuşa çarptı. Kazada motosiklette bulunan 1 kişi yaralanırken minibüs şoförü darp edildi.

Tekirdağda motosiklet minibüse çarptı: 2 yaralı

01 Kasım 2017 16:58

Kaza, 14.30 sıralarında Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 YC 986 plakalı motosikletiyle Levent Caddesi'nden devlet hastanesi istikametine gitmekte olan Ali S. (19), 48. Sokak'tan caddeye çıkış yapan Sabri Y.(62) idaresindeki 59 TS 693 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk etti.

Dolmuş şoförü darp edildi

Kazanın hemen ardından iddiaya göre, motosiklet sürücüsü Ali S.'nin 62 yaşındaki minibüs sürücüsü Sabri Y.'yi darp etti. Hafif yaralanan minibüs sürücüsüne 112 acil servis ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerinin yol güvenliği sağlayarak kaza raporu tutmasının ardından hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Fatih Kıray

Etiketler: kaza, tekirdağ

 

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