Tekirdağ'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı, Haliçköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. hakimiyetindeki 59 AJ 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü B.S. ve oğlu K.S. araçtan çıkarılıp Malkara Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta bulunan Derya S. ve 6 yaşındaki oğlu Barış S. hayatını kaybetti.

Hüseyin Tayyar