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Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu

Tekirdağ’da PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağda PKK/KCK operasyonu

18 Ağustos 2017 11:21

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan teknik takip çalışmaları neticesinde, 'terör örgütünce sözde anayasa gibi görülen KCK sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan halk mahkemeleri' içerisinde Tekirdağ'da faaliyette bulunmak, yine terör örgütü adına Tekirdağ'da çeşitli faaliyetlerde bulunmak suçundan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. 

Halil Dağ 

Etiketler: KCK, pkk, tekirdağ


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