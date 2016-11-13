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Tekirdağ’da pompalı tüfek dehşeti: 2 yaralı

Tekirdağ’da bir çifte kurşun yağdıran kişi polise teslim olurken, olayda yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağda pompalı tüfek dehşeti: 2 yaralı

13 Kasım 2016 07:33

Olay Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Süleymanpaşa Belediyesine bağlı Çiftlikönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.H.’nin daha önce aralarında husumet bulunduğu S.E. ve eşi M.E.’ye ait dükkana gelerek tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından, F.H., yanında getirdiği pompalı tüfekle S.E. ve eşi M.E.’ye ateş ederek karı ve kocayı yaraladı. Olayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, karı ve kocayı vuran F.H. pompalı tüfekle olay yerinden uzaklaştı. S.E. ve M.E.’ sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Tüfeği eve bırakarak teslim oldu

Karı koca S.E. ve M.E.’yi vuran F.H. ise olayda kullandığı pompalı tüfeği ve otomobili evine bırakarak polise teslim oldu. Öte yandan S.E. ve eşi M.E.’nin tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Halil Dağ - Yakup Güler


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