Tekirdağ'da şehit Ömer Halisdemir anısına fidan dikildi

Yurt genelinde 160 okulla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Mektebim Okullarının Çorlu Kampüsü tarafından düzenlenen etkinlikte bin öğrenci bin fidanı toprakla buluşturdu. Şehit Ömer Halisdemir adına hatıra ormanı oluşturmak maksadıyla düzenlenen etkinliğe Şehit Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir de katılarak öğrencilerle birlikte şehit ağabeyi için oluşturulan ormana fidan dikti.

Etkinlikte konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK Üyesi Mustafa Yel, "Burada çok anlamlı bir törende beraberiz. Hem mevsimde yapılabilecek işlerin en güzeli olan fidan dikimi hem de gerçekten milletimizin kahramanlığının sembolünün ismi olan Ömer Halisdemir’in isminin yaşatılacağı böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen Mektebim Okul yöneticilerini de ayrıca tebrik ediyorum. Milletimiz kahramanlık destanları yazmaya alışmış, tarih boyunca da bu destanlar sayesinde her yere medeniyetini götürebilmiş asil bir millet. Bunun çok anlamlı örneklerini hem bugün yaşıyoruz, hem de yakın geçmişimizde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Diğer milletler sömürgelerini bir yere yayabilmek için emperyalist amaçlarla dünyanın her yerinde yer alırken bizler Allah’a şükürler olsun ki bütün mazlum milletlerin yalnız ve yalnız insanlık için bir yerlere koşturma mücadelesi veren ve bu konuda da başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yol göstermesiyle özellikle son yıllarda insani yardımları diğer ülkelere taşıyabilme konusunda gayri safi milli hasılasına oranla en büyük yardımı yapabilen bir ülkeyiz" diye konuştu.

Programda günün anısına Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir’e plaket takdim etti. Daha sonra protokol üyeleri ve şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir, okul öğrencileri ve velileri Karayolları İşletme Bakım Şefliğine ait arazide bin fidanı toprakla buluşturdu.

"Bin tane fidan bin tane öğrenci ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik"

Etkinlikle ilgili bilgi veren Mektebim Okulları Çorlu Kampüsü Müdürü Esen Özkara, "Çorlu Mektebim Okulları olarak Orman Haftası kapsamında özellikle çocuklarımızda doğa bilinci, ağaç sevgisi gibi etkinliklerin çocukların büyüme ve gelişmesine ruhsal gelişimine katkıda bulunacağını düşünerek böyle bir program hazırlamayı düşündük. Az katılımlı değil öğrencilerimizin tamamını ilgilendiren katılımlı bir etkinlik. Velilerimizin de katkılarıyla tabi ki anne babalarımızın anaokulundan lise kademesine kadar her çocukta doğa sevgisini aşılamak amacıyla ve kendilerinin de birer fidan olduğunu düşünerek taze fidanlarımızın büyümesini ve yine ağaç şekline gelişini kendi diktikleri ağaçları zaman zaman ziyaret etmesini düşünerek böyle bir etkinlik hazırladık. Şu anda bin fidan bin öğrenciydi sloganımız ve gerçekten de öyle oldu. Bin tane fidan bin tane öğrenci ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Karayolları İşletme Bakım Şefliği arazisinde düzenlenen etkinliğe Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Yel, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sevinç, Ergen İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kerim Atalay, ilçe teşkilatı yöneticileri, şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir, Mektebim Okulları Çorlu Kampüs Müdürü Esen Özkara, mektebim öğrencileri, öğretmenleri ve velileri katıldı.

Emre Gülle - Serdar Şahin