Tekirdağ'da sel sularına kapılan askerimiz şehit oldu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken sele kapılan zırhlı askeri araçta kaybolan Şehit Er Sefa Parhan’ın arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Yapılan çalışmalarda kayıp Er Sefa Parhan’nın cenazesi olay mahallinin 800 metre ilerisinde bir ağaca sarılı olarak bulundu.

Şehit askerin bulunmasının ardından 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ve Saray Kaymakamı Alp Arslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şehit askerin cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının incelemelerinin ardından otopsi için Saray Devlet Hastanesine kaldırılacak.

Uğur Arslan