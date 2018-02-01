Tekirdağ'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırlarında meydana geldi. Çorlu şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Kemal İnalkaç idaresindeki 41 TZZ 527 plakalı pazarcı kamyoneti bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alarak aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede kamyonetin tamamını sararken sürücü son anda araçtan çıkmayı başararak hayatını kurtardı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Seyyar pazarcı olan Kemal İnalkaç’ın kamyoneti tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken kamyonet kasasında bulunan sebzeler de yola saçıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Serdar Şahin