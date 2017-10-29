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Tekirdağ'da sokak ortasında cinayet

Çorlu’da sokak ortasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada bir kişi de yaralandı. Olayın şüphelisi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağda sokak ortasında cinayet

29 Ekim 2017 23:14
Sokak ortasında cinayet - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu’da Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen (24), Hasan P. ile karşılaştı. Fatih Kölemen ve Hasan P. arasında ilk anda belirlenemeyen nedenden ötürü çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

İddialara göre, Hasan P. kavga sırasında belinden çıkardığı bıçakla Fatih Kölemen ve Sezer Türk’e saldırdı. İki arkadaşın kendilerini korumak için sokak üzerinde bulunan fırın önündeki odunları alması üzerine iyice büyüyen kavgada Hasan P., Fatih Kölemen’i karnından Sezer Türk’ü de kolundan bıçakladı.

Görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sezer Türk hastanede tedavi altına alınırken, Fatih Kölemen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı polise teslim oldu

Olayın ardından üzeri ve elleri kanlı bir şekilde kaçan zanlı Hasan P., Omurtak Caddesi üzerinde yer alan emniyet müdürlüğü binasına giderek nöbetçi polis memuruna olaya karıştığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan P., sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Serdar Şahin

Etiketler: cinayet, çorlu, tekirdağ

 

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