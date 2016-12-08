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Tekirdağ’da şüpheli ölüm

Tekirdağ’da bir binanın arkasında beton zeminde bulunan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


08 Aralık 2016 11:27

Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Aydoğdu Mahallesindeki adrese intikal eden sağlık ekipleri, binanın arka bahçe kısmında bir şahsın beton zemin üzerinde yüz üstü yattığını, olay yerinde kan birikintilerinin olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kimlik bilgileri tespit edilen K.B.'nin arka balkondan atlamış olabileceği değerlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan K.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.B.'nin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Halil Dağ
TEKİRDAĞ 


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