Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında oluşturulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi 19. Olağan toplantısı Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıya Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığından Prof. Dr. Aydın Gürel, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Özer, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığından Abdurrahman Erdoğan, Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Aykut, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinden İlyas Arslan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü Ferhat Aşılıoğlu katıldı.

Konu sorumlusu Mühendis Nesrin Erdoğan tarafından İl Teknik Komitesi üyelerine, 10 Ekim 2016 tarih ve 29853 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğindeki değişiklikler, 2016 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti Destekleme başvuruları hakkında sunum yapılarak bilgi verildi. Tarımsal Danışmanlık çalışmalarının Tekirdağ’da faydalı sonuçlar doğurduğu, ancak daha iyiye ulaşmak için danışmanlara teknik konularda eğitimler verilerek süreklilik sağlayacak bir yapının kurulması gerektiği komite üyeleri tarafından ifade edildi. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğindeki değişiklikler hakkında ve danışmanlık hizmetinin daha verimli hale getirilmesi için öneriler görüşüldü.