Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - 15.08.2017

Edinilen bilgiye göre, Adem Katkici idaresindeki 59 FH 765 plakalı otomobil, çevreyolu İstanbul istikameti mezarlık mevkisinde, aynı yönde seyir halinde olan Kadir Çalık yönetimindeki 68 AF 745 plakalı kamyona, daha sonra da Aydın Çetin idaresindeki 34 KFJ 01 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Adem Katkici (32) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan Sevil Çetin ve Remziye Turan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, kamyon sürücüsü de polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Katkici'nin cesedi olay sonrası otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serdar Şahin