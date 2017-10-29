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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü| Tekirdağ haberleri

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilesinde tırla otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağda trafik kazası: 1 ölü| Tekirdağ haberleri

29 Ekim 2017 23:16

Kaza, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Böbrek Vakfı mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Numan Arslantaş (21) yönetimdeki 59 KE 472 plakalı otomobil, Malkara ilçesi istikametine giderken, Efkan K. yönetimindeki 35 GE 3992 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Numan Arslan, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri sıkışmış araçtan kurtardığı Numan Arslantaş’ın öldüğünü tespit etti. Ambulansla olay yerinden alınan cenaze, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vedat Bayraktar - Emre Gülle

Etiketler: kaza, tekirdağ

 

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