Edinilen bilgiye göre kaza, Pazar akşamı 19.00 sıralarında Saray - Yuvalı Mahallesi yolu arasında meydana geldi. Saray'dan Yuvalı Mahallesine gitmekte olan Recai Demirci (56) idaresindeki 59 HA 312 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yapıp direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Gökhan Fıçıcı (32) idaresindeki 59 PF 472 plakalı otomobilin şeridine geçerek kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde ayakları sıkışarak yaralanan sürücü Recai Demirci olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada 59 PF 472 Plakalı otomobil sürücüsü herhangi bir yara almazken, hastanede tedavi altına alınan diğer otomobil sürücüsü Recai Demirci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili Jandarma Trafik ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Fatih Kıray