Diğer
Kategoriler

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağda trafik kazası: 1 yaralı

16 Ocak 2017 00:42

Edinilen bilgiye göre kaza, Pazar akşamı 19.00 sıralarında Saray - Yuvalı Mahallesi yolu arasında meydana geldi. Saray'dan Yuvalı Mahallesine gitmekte olan Recai Demirci (56) idaresindeki 59 HA 312 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yapıp direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Gökhan Fıçıcı (32) idaresindeki 59 PF 472 plakalı otomobilin şeridine geçerek kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde ayakları sıkışarak yaralanan sürücü Recai Demirci olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılıp Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada 59 PF 472 Plakalı otomobil sürücüsü herhangi bir yara almazken, hastanede tedavi altına alınan diğer otomobil sürücüsü Recai Demirci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili Jandarma Trafik ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. 

Fatih Kıray


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç