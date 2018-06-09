Tekirdağ’da trafik kazası: 2 ölü!

Edinilen bilgiye göre 2 kişinin öldüğü kaza Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Yeni Sanayi’de esnaf olan Recep Y. isimli motosiklet sürücüsü, arkasına bir arkadaşını da alarak Kumbağ Mahallesi istikametine doğru seyir halindeydi.

O sırada Kumbağ Mahallesinden şehir merkezine doğru gelen panelvan aracın şoförü, dönmek isterken Recep Y’nin hakimiyetindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Recep Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilmeyen diğer şahıs ise ağır yaralandı. Olay yerinde ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Halil Dağ

