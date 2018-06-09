Diğer
Kategoriler

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 ölü!

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında, panelvan araca çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağda trafik kazası: 2 ölü!

09 Haziran 2018 14:33

Edinilen bilgiye göre 2 kişinin öldüğü kaza Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Topağaç mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Yeni Sanayi’de esnaf olan Recep Y. isimli motosiklet sürücüsü, arkasına bir arkadaşını da alarak Kumbağ Mahallesi istikametine doğru seyir halindeydi.

O sırada Kumbağ Mahallesinden şehir merkezine doğru gelen panelvan aracın şoförü, dönmek isterken Recep Y’nin hakimiyetindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Recep Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet üzerinde yolcu olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilmeyen diğer şahıs ise ağır yaralandı. Olay yerinde ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Halil Dağ
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç