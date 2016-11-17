Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarında Gürkan Şimşek hakimiyetindeki 59 DG 343 plakalı otomobil, Pınar Taksi Kavşağında Kadir Meriç idaresindeki 59 LM 9569 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri Gürkan Şimşek, Kadir Meriç ile Ahmet Meriç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, 3 yaralıyı Tekirdağ Devlet Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırdı.

İki aracın karıştığı kazada yol kısmen trafiğe kapandı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, aracın içerisinden çıkarılıp hastaneye kaldırıldıktan sonra olay yerine çağrılan kurtarıcıların yardımıyla iki aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.

Polis ekipleri medyana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Halil Dağ