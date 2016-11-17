Diğer
Kategoriler

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tekirdağda trafik kazası: 3 yaralı

17 Kasım 2016 23:40

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarında Gürkan Şimşek hakimiyetindeki 59 DG 343 plakalı otomobil, Pınar Taksi Kavşağında Kadir Meriç idaresindeki 59 LM 9569 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri Gürkan Şimşek, Kadir Meriç ile Ahmet Meriç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, 3 yaralıyı Tekirdağ Devlet Hastanesi ve kentte bulunan özel hastanelere kaldırdı.

İki aracın karıştığı kazada yol kısmen trafiğe kapandı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, aracın içerisinden çıkarılıp hastaneye kaldırıldıktan sonra olay yerine çağrılan kurtarıcıların yardımıyla iki aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.
Polis ekipleri medyana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. 

Halil Dağ

Etiketler: kaza, tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!