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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı !

Tekirdağ merkez ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağda uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı !

22 Aralık 2017 11:33

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu Mahallesi, Çorlu’ya bağlı Hıdırağa Mahallesi ve Malkara’ya bağlı Hacıevhat Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 328 adet uyuşturucu hap, 25 fişek eroin ve 3 fişek bonzai ele geçirildi. Operasyonda A.Ş, S.Ç, R.K, A.T, M.Ö, F.Ş, G.Ç, E.Ç, M.K, ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Vedat Bayraktar

 

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