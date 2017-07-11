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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Tekirdağ il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağda uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

11 Temmuz 2017 00:19

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araç içerisinde durumundan şüphelenilen K.S.C. isimli şahıs incelendiğinde 6,95 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs yakalanarak uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

Uyuşturucudan 4 kişi yakalandı 1’i firar
Çorlu ilçesinde başka bir uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında bahse konu adreste 105 fişek (82 gr) Eroin maddesi 10 adet uyuşturucu nitelikli hap 7 paket halinde 460 gr eroin 1 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 355 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili S.G.Y.-Ö.B.-E.B.-S.O. isimli 4 şahıs yakalanırken firar olan 1 şüpheli aranıyor.

Yine Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında olay adreste S.S. isimli şahıstan 1 fişek (0.30 gr) sentetik Kannabonid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs maddeyi M.T. isimil şahıstan aldığını söyllemesi üzerine M.T. isimli şahıs mahalle içerisinde 5 gr sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı. M.T. gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

6 kişi daha uyuşturucudan yakalandı
Çorlu ilçesinde başka bir uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu satan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda bahse konu adreste satışa hazır 52 fişek(37,80 gram) eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 860 TL para, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği , 29 adet dolu av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili S.E., F.E., T.K., İ.G., G.E., M.K. ve E.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şarköy ilçesinde ise metruk bir bina içerisinde uyuşturucu madde kullanan şahısların olduğu anonsu üzerine bilinen adrese giden polis ekipleri İ.M. isimli şahıstan 3 fişek Sentetik Kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirerek şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak soruşturtma işlemlerine başlandı.
 


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