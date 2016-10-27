Olay, Başçeşme Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İrfan Ceyhan’ın ikamet ettiği evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan zehirlenen İrfan Ceyhan’ın oğlu Tuncay Ceyhan (56), evde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından eve giren itfaiye ekipleri, Tuncay Ceyhan’ın yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar