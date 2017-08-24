Diğer
Kategoriler

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

24 Ağustos 2017 10:50

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyreden İsak Karakuş'un kullandığı 59 EN 601 plakalı pikap, tek şeride düşen Şarköy sapağında akaryakıt istasyonuna saptığı sırada karşı yönden gelen Hüseyin Taşçı'nın kullandığı 41 AH 626 plakalı panelvan araç ile kafa kafaya çarpıştı. Aynı yönde seyreden Yasin Altuğ yönetimindeki 59 LZ 871 plakalı otomobil de, panelvana arkadan çarptı.

Zincirleme kazada, İsak Karakuş, Emrah Taşçı, Zahide Taşçı, Hamide Taşçı, Dilan Oğur ve Zeliha Oğur çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

Hüseyin Tayyar
 

Etiketler: kaza, tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç