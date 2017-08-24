Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyreden İsak Karakuş'un kullandığı 59 EN 601 plakalı pikap, tek şeride düşen Şarköy sapağında akaryakıt istasyonuna saptığı sırada karşı yönden gelen Hüseyin Taşçı'nın kullandığı 41 AH 626 plakalı panelvan araç ile kafa kafaya çarpıştı. Aynı yönde seyreden Yasin Altuğ yönetimindeki 59 LZ 871 plakalı otomobil de, panelvana arkadan çarptı.

Zincirleme kazada, İsak Karakuş, Emrah Taşçı, Zahide Taşçı, Hamide Taşçı, Dilan Oğur ve Zeliha Oğur çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

