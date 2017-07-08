Tekirdağ’daki dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 vilayette, vali ve özel kalem müdürlerinin adını kullanarak iş adamlarını telefonla dolandırdıkları belirtilen şebekenin 8 üyesini uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı.

Çete üyelerinin seçtikleri iş adamını telefonla arayıp, önce o ilin vali özel kaleminin adını kullanarak "Sayın valimiz sizinle görüşecek" deyip valiye aitmiş gibi bir cep telefonu numarası verdikleri, arayan iş adamıyla çete liderinin kendisini vali olarak tanıtarak, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması, hasta çocukların yurt dışında tedavisinin yapılması, şehit yakınlarına ev alınması gibi bahanelerle bir banka hesabı vererek para topladıkları belirlendi. Şebekenin bu yöntemle, Tekirdağ ve ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Samsun, Yozgat, Kayseri, Bursa, Düzce, Artvin, Ordu, Aydın ve Balıkesir Marmara Adasında 40 iş adamından 5 bin ila 85 bin lira arasında değişen miktarlara toplam 551 bin lira topladıkları tespit edildi.

İş adamının Emniyet Müdürlüğü’nü araması şebekeyi yakalattı

Şebeke üyelerinin son olarak Tekirdağ'da bir müteahhidi telefonla arayarak para talebinde bulundu, iş adamı ise durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışma sonucu 12 vilayette dolandırıldığı ileri süren 10 mağdura ulaştı. Mağdurlarla yapılan görüşme sonucu şüphelilerinin İstanbul ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, bu adreslere düzenledikleri operasyonda şebeke lideri İ.K.’yı İstanbul Büyükçekmece’de, diğer şüpheliler ise Çorlu ilçesinde yakalandı. Operasyonda 2 adet otomobil, 1 adet tabanca, çok sayıda cep telefonu, telefon sim ve banka kartları, bankadan çekilen 40 bin TL nakit para ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

"Zenginlerden alıp fakirlere veriyoruz"

Gözaltı işlemlerinin ardından çete üyesi 8 kişi adliyeye sevk edilirken, çetenin lideri İ.K.'nin "Biz fakir fukaranın parasını almıyoruz. Zenginlerden alıp fakirlere veriyoruz" sözleri dikkat çekti. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 kişiden İ.K, ES, A.K, E.İ, E.P. Ş.K, G.A. tutuklanırken M.K. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari olduğu belirtilen E.İ.'nin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

Mefail Akçatepe



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