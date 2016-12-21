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Tekirdağ’dan Halep’e dev yardım konvoyu

Tekirdağ Müftü Vekili Hızır Yağcı, Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi tarafından Halep için toplanan 6 tır insani yardım malzemesinin 26 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek törenle yola çıkacağını belirtti.


21 Aralık 2016 15:22

Hızır Yağcı, gazetecilere makamında yaptığı açıklamada, Diyanet Vakfı’nın Tekirdağ merkez ve ilçelerdeki şubeleri tarafından Suriye’de zulme uğrayan insanlar için yardım kampanyası tertip edildiğini belirterek, "Bütün ilçelerimiz, çok büyük bir iltifat gösterdiler, yoğun bir kampanya süreci geçti. Allah nasip ederse 26 Aralık Pazartesi günü, sahilde, Barış ve Özgürlük Parkı’ndan araç konvoyumuz kalkacak. Saat 14.00’te inşallah dualarla, ilçelerimizin de iştirakiyle konvoyumuzu yollayacağız" dedi.

"Tekirdağ’da bir heyecan oluşturdu"
Hızır Yağcı, yardım kampanyasına vatandaşlardan çok güzel tepkiler alındığını anlatarak, "Yardım kampanyası, kesinlikle Tekirdağ’da bir heyecan oluşturdu. Biz Suriyeli kardeşlerimizin acısını hissetmeye başladık. Bu konvoydan daha değerli, Tekirdağ’da bir farkındalık oluşması idi, bu oluştu. Biz yardım yapamayan kardeşlerimizin dualarını istedik. Onlar gönülden dua ettiler. Bu bir belki başlangıçtı. Türkiye Diyanet Vakfı şubelerimiz olarak, Suriye’ye böyle bir yardım kampanyasını ilk kez gönderiyoruz. Bundan sonra, inşallah daha organize bir şekilde yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu ülke içerisinde bütünleşmemizi, daha diri, birlik ve beraberliğimizi tesis eden sosyal faaliyetlerde bulunacağız. Dünya coğrafyasında ne kadar mazlum insanlar varsa onlara el uzatmayı bir insanı sorumluluk, bir dini sorumluluk olarak görüyoruz. Bu amaçla inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

"6 tır garanti, inşallah 7'nci tır da olabilir"
Tekirdağ Müftü Vekili Hızır Yağcı, yardım kampanyasının Halep’te duyulan ihtiyaçlara göre düzenlendiğini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Başlangıçta biz 70-80 ton civarında, 3 tır kadar gıda malzemesi temin ettik, 3 tırımız böyle olacak. Sonra diğer iki tır battaniye olacak, yaklaşık, 12 bin civarında battaniye. Yine genel merkezimizde yapmış olduğumuz istişare sonucunda, mutfak malzemesine ihtiyaç olduğunu tespit ettik ve inşallah tencere, tava, tabak, çatal, kaşık gibi malzemelerin hazırlığını yapıyoruz. Bir tır da bu şekilde mutfak malzemesi düşünüyoruz. 6 tır garanti inşallah 7'nci tır da olabilir, Pazartesi’ye kadar kampanyamız devam ediyor. Bu kampanyamız bitti demek, kardeşlerimize olan yardımın bittiği anlamına gelmiyor. Bundan sonra da hep beraber, mazlum kardeşlerimize hem dualarımızla hem maddi olarak desteğimizi sürdüreceğiz inşallah." 

Halil Dağ - Yakup Güler

Etiketler: Halep’e yardım konvoyu, tekirdağ


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