Tekirdağlı öğrencinin TÜBİTAK Olimpiyatlarında büyük başarısı

Tekirdağ Süleymanpaşa Ebru Naim Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yuşa Can Dinç, hayalini kurduğu Kimya Olimpiyatları'na hazırlandı. İlk olarak Türkiye genelinde lise öğrencilerinin katıldığı Türkiye Ulusal Bilim Olimpiyatlarının birinci aşama sınavında başarılı olan Dinç, Eylül 2017’de Afyon’da yapılan yaz kampına ve ikinci aşamaya katılmaya hak kazandı. Yuşa Can Dinç, Aralık-2017’de Ankara’da 8 soruluk klasik usulde yapılan ve 4 saat süren sınavda 24 öğrenci arasından 7'nci olarak gümüş madalya kazandı.

"Hedeflerim uluslararası alanda ülkemi temsil etmek"

Girdiği bütün sınavlardan derece yapan Dinç, başarılarını sürdürerek ülkeyi uluslararası alanda temsil etmek istediğini belirterek, "Öncelikle 10’nuncu sınıfın haziran ayında birinci aşamaya girerek başladım. Oradaki birinci aşamayı geçtikten sonra ikinci aşamaya hazırlandım ikinci aşamada da gümüş madalya alarak başarılı oldum. Şu anda 3’üncü aşamaya hazırlanıyorum hedeflerim uluslararası alanda ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

"Kimya bana zevkli geldiği için kimya alanına yöneldim"

İlkokul 8'nci sınıftan bu yana olimpiyatlara katılmayı istediğini ve kimya alanına ilgi duyduğunu belirten Dinç, "8'nci sınıfta ben olimpiyat çalışmayı kafama koymuştum ama branş tam belli değildi, liseye geçtikten sonra ilgi alanlarıma baktım. Benim için hangisi daha güzel gelir diye ve çalışmaktan hangi dersten daha çok zevk aldığım derse odaklanmak istedim çünkü ben uzunca çalışacaktım. Kimya bana zevkli geldiği için kimya alanına yöneldim ve çalışarak 2’nci aşamayı geçtim gümüş madalya alarak" ifadelerini kullandı.

Trakya’da bir ilk

Çeşitli kaynaklardan geceli gündüzlü olimpiyatlara hazırlanan Dinç için okulu da gerekli ortamı hazırladı. Trakya bölgesinde şu ana kadar bu başarıyı elde eden öğrencinin olmadığından yoğun bir ilgi gören Dinç, ailesiyle birlikte kurumlara gittiğini belirterek, "Bu arada okul Tekirdağ’da ilk olduğu için bana destek olup il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gittik, kaymakamlığa gittik benim başarımı onlarla da paylaştık. Güzel bir destek sağladılar bana. Ailem de bize eşlik etti. Arkadaşlarım bana motive konusunda yardımcı oldular. Sıkıntılarıma yardımcı oldular" açıklamasını yaptı.

"Herkes en güzel çalıma taktiğini kendisi belirler"

Başarının en büyük kaynağının çalışmak olduğunu ve deneye yanılma yoluyla başarıya ulaşılacağını belirten Dinç, "Genel olarak insanların başarı kaynağı çalışmaktır. İnsan çalışırsa yapamayacağı bir şey ve aşamayacağı hiçbir engel kalmaz. Ben başta not çıkararak çalışmaya çalıştım baktım benim için bir faydası olmuyor pek de bir şey anlamıyordum. Hem zaman kaybı olduğu için herkes kendisini böyle deneye deneye en güzel çalıma taktiğini kendisi belirler" ifadelerine yer verdi.

Yuşa Can Dinç, 25 Mart 2018 ile 08 Nisan 2018 tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde yapılacak olan üçüncü aşama hazırlık kampına ve sınavına hazırlanmaya devam ediyor. Ayrıca Yuşa Can Dinç, TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanarak üniversite giriş sınavında ek puan ve burs alma hakkı kazandı.

Vedat Bayraktar - Emre Gülle

