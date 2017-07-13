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Tekirdağspor’da imza şov

Geçtiğimiz sezonda küme düşmekten son anda kurtulan Tekirdağspor bu gün gerçekleştirdiği imza töreninde 9 futbolcuyu birden renklerine bağlayarak büyük bir transfer atağına imza attı.

Tekirdağsporda imza şov

13 Temmuz 2017 09:00

TFF 3. Lig'de mücadele edip sancılı bir süreç geçiren ve sık sık yönetim değiştiren Tekirdağspor geçtiğimiz sezon küme düşmekten son anda kurtulmuştu. Bu sezon büyük başarılara imza atmak isteyen Tekirdağspor transfer atağına geçerek 9 futbolcuyu birden renklerine bağladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Sezer transfer komitesi ve yönetim kurulu üyeleri yer aldılar. Tekirdağspor transfer komitesi, Teknik Direktör Ali Nail Durmuş’un önerdiği liste doğrultusunda görüşülen ve kesin anlaşmaya varılan oyuncularla sözleşme imzalarken, listede yer alan diğer oyuncularla sözleşme imzalamak üzere temaslarını sürdürüyor.

Bugünden itibaren Tekirdağspor’da transfer atağı devam edeceğini ve Tekirdağspor için bir dönüm noktası olacağını dile getiren Başkan Zeki Sezer, “Hocamızın yönetime sunduğu ve gerekli mevkilere transferlerimiz sürecek diğer taraftan takımımızın yeni sezon hazırlık kamp programını da belirledik” dedi.

Tekirdağspor; Burak Aydın (Stoper), Yasin Öztop (Sağ Bek), İbrahim Can Köse (Sağ-Sol Kanat), Emre Kars (Stoper), Samet Önger (Stoper), Aykut Çakay (Forvet), Berk Akıncı (Orta Saha), Mustafa Ün (Sol Bek-Sol Açık) ve Veysel Boz (Kaleci) ile sözleşme imzaladı. 

Halil Dağ 


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