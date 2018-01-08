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Tekirdağspor'da Saffet Akyüz dönemi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Tekirdağspor, takımın başına Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz'ü getirdi.

Tekirdağsporda Saffet Akyüz dönemi

08 Ocak 2018 16:06
Tekirdağspor'da Saffet Akyüz dönemi - Tıkla İzle

3 Ocak'ta yapılan olağanüstü kongrede başkan seçilen Kenan Aydın, takımı alt sıralardan kurtarmak için kolları sıvadı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Saffet Akyüz'le anlaşma sağladı. 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Saffet Akyüz, Tekirdağspor'u hak ettiği yere çıkaracaklarını ifade ederek, "Bana güvenen başkan Kenan Aydın ve yönetime teşekkür ederim. İnşallah yakın zamanda taraftarın görmek istediği takımı oluşturacağız. Devre arasında Antalya'da en iyi şekilde hazırlanıp, 18. haftada oynayacağımız Arsinspor maçından inşallah üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Futbolculuk kariyerinde Zeytinburnu, Trabzonspor, İstanbulspor, Galatasaray, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Kocaelispor ve Antalyaspor gibi ligin iyi takımlarında boy gösteren Akyüz, teknik adamlık kariyerinde ise Galatasaray U19 Takımı'nı çalıştırmıştı. Saffet Akyüz, ayrıca bir dönem Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de yardımcılığı yapmıştı. 

Etiketler: Saffet Akyüz

 

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