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Tekme tokat birbirlerine girdiler! Suriyelilerin bıçaklı kavgası kamerada

Başakşehir’de Çorapçılar Sanayi Sitesi’nde çalışan Suriyeliler, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada bıçakla yaralanan bir Suriyeli ağır yaralandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekme tokat birbirlerine girdiler! Suriyelilerin bıçaklı kavgası kamerada

07 Mart 2018 15:30
Tekme tokat birbirlerine girdiler! Suriyelilerin bıçaklı kavgası kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesinde çalıştığı öğrenilen iki grup Suriyeli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Yaşanan kavgada bir Suriyeli bıçaklanarak ağır yaralandı.
Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alınırken, bir kişi ise aranıyor. 

Kavga anı kamerada 

Kavga, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir grup Suriyeli sitenin kapısında kavga ediyor. Kavga sitenin dışına da taşıyor. Bu sırada bir kişi uçarak tekme ile karşısındaki yere düşürüyor ve yumruklamaya başlıyor. Aynı anda sitenin dışında ise bıçak sallayan bir zanlı, kalabalığın arasına dalıyor. Bir süre sonra sitenin önünde bıçaklanan şahıs yere düşüyor. Şahsı bıçakla yaralayan zanlı ise, olaydan hemen sonra soğukkanlılıkla siteye geri geliyor. 

 

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