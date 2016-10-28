Hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine başsavcılığın yaptığı itiraz sonrası, Çakıroğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine başsavcılığın yaptığı itiraz sonrası, Çakıroğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Çekmeköy’de nöbetten dönen hemşire Ayşegül Terzi’ye tekme atan güvenlik görevlisi Abdullah Çakıroğlu hakkında 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.…