Belediye otobüsünde Hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attıktan sonra hakkında dava açılan Abdullah Çakıroğlu, dün hakim karşısına çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine üs mahkeme, Çakıroğlu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Abdullah Çakıroğlu, akşam saatlerinde Çekmeköy’de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Çakıroğlu, sağlık kontrolünün ardından Çekmeköy Polis Merkezi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının soruları üzerine Çakıroğlu, “İmza için gözaltına alındım, bir sorun yok” dedi.

Çakıroğlu’nun yarın Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Cenk İşver

