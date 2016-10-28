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Tekmeci saldırgan yeniden gözaltında!

Belediye otobüsünde Hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme atan Abdullah Çakıroğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alındı. Çakıroğlu, yarın adliyeye sevk edilecek.

Tekmeci saldırgan yeniden gözaltında!

28 Ekim 2016 17:24

Belediye otobüsünde Hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attıktan sonra hakkında dava açılan Abdullah Çakıroğlu, dün hakim karşısına çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine üs mahkeme, Çakıroğlu hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Abdullah Çakıroğlu, akşam saatlerinde Çekmeköy’de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Çakıroğlu, sağlık kontrolünün ardından Çekmeköy Polis Merkezi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının soruları üzerine Çakıroğlu, “İmza için gözaltına alındım, bir sorun yok” dedi. 

Çakıroğlu’nun yarın Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. 

Cenk İşver
 


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