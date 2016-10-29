İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Abdullah Çakıroğlu’nun hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etmişti.
Başsavcılığın itirazı üzerine üst mahkemece hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Çakıroğlu, dün akşam saatlerinde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlik huzuruna çıkarılan Çakıroğlu yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cenk İşver