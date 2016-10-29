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Tekmeci saldırgan yeniden tutuklandı

Hemşire Ayşegül Terzi'ye belediye otobüsünde tekme atan Abdullah Çakıroğlu çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı. Çakıroğlu, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınmıştı.

Tekmeci saldırgan yeniden tutuklandı

29 Ekim 2016 17:36

İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Abdullah Çakıroğlu’nun hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmesine başsavcılık itiraz etmişti.
Başsavcılığın itirazı üzerine üst mahkemece hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Çakıroğlu, dün akşam saatlerinde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlik huzuruna çıkarılan Çakıroğlu yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Etiketler: Ayşegül Terzi, Tekmeci saldırgan


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