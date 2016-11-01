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Tekmeci saldırgana 2.tahliye

Hemşire Ayşegül Terzi’ye saldıran Abdullah Çakıroğlu ikinci kez serbest bırakıldı

Tekmeci saldırgana 2.tahliye

01 Kasım 2016 15:51
Genç hemşireye otobüste saldırı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Çekmeköy'de bir belediye otobüsünde 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi'yi darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan sanık Abdullah Çakıroğlu’nun itirazı karara bağlandı.

Davanın ilk duruşmasında tahliye edilen ve ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı vekili Abdurrahman Üşenmez tarafından yapılan itiraz üzerine tekrar tutuklanan Abdullah Çakıroğlu hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması için, Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunmuştu.
Abdullah Çakıroğlu’nun avukatı aracılığıyla sunduğu itiraz dilekçesini inceleyen Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklu olarak yargılandığı davada, tahliyesi ile adli kontrol hükümlerinin uygulanması yönündeki kararı usul ve yasaya uygun bularak, hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

İki kez tutuklandı
Abdullah Çakıroğlu, olayın ardından gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra tekrar tutuklanmıştı.
Soruşturma aşamasının ardından hakkında dava açılan Çakıroğlu tutuklu yargılandığı ilk duruşmada, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair delillerin toplanmasına hükmedilerek tahliyesine karar verilmişti. Saldırganın serbest kalmasının ardından Başsavcılık karar itiraz etmiş, Çakıroğlu Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tekrar tutuklanmıştı.

Başak Akbulut
 


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Toplam Yorum (1)

  • Deniz : 01 Kasım 2016, Salı 15:05
    00
    Ya Allah aşkına şu adamı kadınların eline verin.
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