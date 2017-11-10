Tekne sahiplerine hafta sonu ücretsiz marina imkanı

Viaport Marina bünyesinde başlatılan 'Free Weekend' kampanyası ile tekne sahiplerine yeni yıla kadar hafta sonları ücretsiz denizde konaklama hizmeti sunulacağı açıklandı. Rezervasyon şartı ile düzenlenecek olan kampanya ile birlikte tekne sahiplerinin İstanbul’dan uzaklaşmadan hem Viaport Marina’nın hizmetlerinden hem de içerisinde bulunan tema park, akvaryum, sinema gibi etkinliklerden faydalanabilecekler.

"Biz verdiğimiz hizmete güveniyoruz"

Sektöre her zaman hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan, "Dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu marinası, biz sadece fonksiyon itibariyle dünya standartları üstünde değiliz. Marina operasyon ve hizmet kalitesi olarak da dünya standartlarındayız. Biz verdiğimiz hizmete güveniyoruz, bu yüzden hafta sonu tekne bağlamayı büyük tekne, küçük tekne ayrımı yapmadan ücretsiz hale getirdik. Amacımız deniz tutkunlarını Altın Çıpa ödüllü marinamızın kalitesi ile tanıştırmak çünkü onlar bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Kampanyadan yararlanmak için ön rezervasyon şartı olduğunu vurgulayan Arslan, teknelerin bağlı kalacağı sürede sadece kullanacağı elektrik ve suyun ücrete tabi olduğunu ifade etti.