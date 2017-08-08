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Tekneler Turkcell Platinum’la Bodrum’da Yelken Açıyor

Turkcell Platinum ile Bodrum bu hafta sonu yelken açacak. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Bodrum Challenge ile yelken yarışları heyecanı bu yaz Bodrum’da yaşanacak. 12-13 Ağustos’ta Bodrum Kalesi ve Karaada açıklarında yapılacak yarışlar, Bodrum sahilinden de izlenebilecek.

Tekneler Turkcell Platinumla Bodrumda Yelken Açıyor

08 Ağustos 2017 13:21

Turkcell Platinum bu yaz Bodrum sularını rengarenk yelkenlerle donatmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Platinum Bodrum Challenge’da yurtiçi ve yurtdışından 25 teknede 250 yelkenci mücadele verecek. Yelken için en ideal rüzgara sahip konumu nedeniyle Bodrum’da heyecanla beklenen Turkcell Platinum Bodrum Challenge, 12 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. İki gün sürecek yelken yarışlarında katılımcılar hem keyif hem de mücadeleyi bir arada yaşayacak.

Matrix teknesiyle yelken deneyimi
Tarihin ve turizmin gözbebeği Bodrum’da gerçekleşecek yelken yarışları, sadece katılımcıları değil, izleyenlere de görsel bir şölen sunacak. Turkcell Platinum Bodrum Challenge kapsamında dileyen izleyiciler gezi tekneleriyle yarış heyecanına da ortak olabilecek. Etkinlik çerçevesinde MAT 1010 tipi yarış teknesi Matrix, iki gün boyunca, yelken deneyimi yaşamak isteyen misafirlere hizmet verecek. Bodrum Kalesi ve Karaada açıklarında yapılacak yarışlar, Bodrum sahilinden de izlenebilecek.
 


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