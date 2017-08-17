Teknelerde motor hırsızlığı yapan şebekeye darbe

Edinilen bilgiye göre, Foça Emniyet Müdürlüğüne bağı ekipler, devriye görevindeyken İsmetpaşa Mahallesi sahil bandı üzerinde park halindeki şüpheli bir aracı izlemeye aldı. Polisler ardından da aracın yanında bulunan ve çevreyi gözetlediği anlaşılan Ö.K. (30) ile polislerin geldiğini görüp kaçmaya başlayan D.A. (21) ve A.K.’nin (33) peşine düştü. Şahıslardan 3'ü, çevrede yapılan arama sonucu gizlendikleri yerde yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişi ise kaçtı.

Olay yerinde yapılan inceleme ise 5 kişiden oluşan çete üyelerinin, kıyıya çektiği 'Umut' isimli teknenin motorunu, hortum ve kablolarını keserek sökmeye çalıştığı tespit edildi. Kullandıkları alet çantası içerisinde de çok sayıda malzeme ve cep telefonları bulundu.

