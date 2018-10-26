Tekneleri arızalanan kaçak göçmenler kendilerini sahil güvenlik ekiplerine ihbar etti

Akyarlar koyundan 7 metrelik fiber tekne ile denize açılan 15 kaçak mültecinin Hüseyin burnu açıklarında teknelerinin motoru arızalandı. Teknede 1 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğu Filistin, Suriye uyruklu mülteciler denizde sürüklenmeye başladı. Alabora olacak teknede bulunan mülteciler Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak “Teknemiz arızalandı, bizi kurtarın” ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri telefonlarından aldıkları sinyal ile kaçak teknesinin Hüseyin burnunda olduğunu tespit etti. Fiber teknenin yanına giden ekipler mültecileri kurtararak Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri yapılan kaçak mültecilerin Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Tuba Ayhan

