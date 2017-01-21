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Tekneleri batarken sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

Bodrum’da düzenlenen Tirhandil Yelken Yarışlarında 'Aganta' isimli tekne alabora oldu. Teknede bulunan 7 kişi canını zor kurtarırken, yarışmacılar teknenin batma anlarını sosyal medyadan canlı yayında verdi.

Tekneleri batarken sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

21 Ocak 2017 18:48

Bodrum’da düzenlenen "Bodto Tirhandil Kış Trofesi" 1’inci ayak yarışlarına 14 tekne ve 100 yarışçı katıldı. Yarışların ilk ayağında 3 numara ile yarışan ‘aganta’ isimli ahşap tekne rüzgarın etkisiyle bir anda alabora olarak sulara gömüldü. Teknenin sahibi olan turizmci Attila Serttaş ise teknesinin üstünden inmedi. Teknede bulunan diğer yarışmacılar botla kurtarılırken Serttaş, teknesi vinçle çekilene kadar tekneyi terk etmedi. Başka teknelere bağlanarak Bodrum gemi yanaşma iskelesine getirilen yelkenli tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, Bodrum deniz arama kurtarma derneği ve 112 ekipleri ise yaşanacak olumsuzluklara karşı olay yerinde hazır bekledi.

Batarken canlı yayın yaptık
Teknesinden indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Attila Serttaş "“Çok güzel bir yarıştı. Bodrum tirhandil yarışının ilk ayağıydı. Çokta keyifli bir yarıştı. İyi bir sağanak geldi ve tekneyi yan yatırdık. Allah'tan daha büyük bir kaza olmadı, yaralımız da yok. 7 kişiydik Allah'a çok şükür kayığımız da tam batmadı. Arkadaşlar çok ıslandı ben ıslanmadım. Uyanık davranıp teknenin diğer ucuna tırmandım. Batarken ise canlı yayın yaptık" dedi. 

Eren Ayhan

Etiketler: Aganta teknesi, Bodrum, sosyal medyadan canlı yayın, Tirhandil Yelken Yarışları


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