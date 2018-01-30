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Teknik Direktör Kalpar: 'İnşallah iyi bir sonuçla döneriz'

Ankaragücü deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirten Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, birkaç transfer daha gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Kalpar: İnşallah iyi bir sonuçla döneriz

30 Ocak 2018 20:09

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Alpaslan Öztürk haricinde tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Eskişehirspor karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, “O maçı çok hatalar yapmamıza rağmen kazandık. Futbolcularımı kutluyorum. Bu hafta Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağız. Bizim açımızdan içerisi, dışarısı fark etmiyor. İnşallah oradan iyi bir sonuçla döneriz” dedi.

Yeni transferlerin bu hafta kadroda olacaklarını belirten Kalpar, “Daha önce bizimle olmalarına rağmen, kadromuzda yer alamadılar. Çünkü transfer tahtamızı açamamıştık. Devrede oyuncu bulmak çok kolay değil. Oyuncu bulunduğu şartlar uygun olmalı. Mümkün olduğu kadar iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Sizde biliyorsunuz çok eksiktik. İnşallah 1-2 ismi daha bünyemize katabiliriz” diye konuştu. 

Hüseyin Kabukçu
 

 

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