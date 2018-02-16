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Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Kütahya'da spor camiasıyla bir araya geldi

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Kütahya'da spor camiasıyla bir araya geldi.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, Kütahyada spor camiasıyla bir araya geldi

16 Şubat 2018 23:40

Kütahya TÜFAD ve Tavşanlı'nın Sesi Gazetesi’nin organizasyonu ve Bilal Cicavoğlu’nun destekleriyle kente gelen Akçay, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret etti. Akçay, daha sonra Gençlik Merkezi’nde Moymulspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, DPÜspor ve Kütahyaspor'un sporcu ve yöneticileri ile söyleşide buluştu.

Kütahya'nın kendisi için özel bir kent olduğunu dile getiren Akçay, futbolculara önemli tavsiyelerde bulundu.
Akçay, "Türkiye'de futbolu bırakan sporcuların yüzde 90'ı antrenör oluyor. Almanya'da yaşayan Türkler içerisinden Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynayan çok sayıda futbolcu çıkıyor. Kendinize haksızlık yapmayın. Genetiğimizin bize verdiği bir yığın seçenek var ve bu seçeneklerin hepsini kullanabilmeliyiz. Almanlar benim çocuğumdan daha zeki değil. Almanya'da 3 milyon Türk var. Peki, ne oldu da buradan Real Madrid'te, İngiltere'de oynayan 500 yetenekli oyuncu çıktı. Artık kendinize haksızlık yapmayın. Genetiğimizin bize verdiği bir yığın seçenek var. Bu seçeneklerin hepsini kullanabilmeliyiz" diye konuştu.

Akçay'a söyleşi sonrası Bilal Cicavoğlu, gazeteci Alibey Aydın, TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet ve kulüplerin yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Hüseyin Efe
 

 

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