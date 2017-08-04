Teknik Direktör Osman Özköylü: “Güçlü ekibimizle ligde başarılı olacağız”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Teknik Direktör Osman Özköylü, PTT 1. Ligin başlamasına kısa bir süre kala art arda yapılan transferler ile ilgili Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanımız Dilaver Yılmaz ile B.B.Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyelerine Teşekkür ederek söze başladı.

Özköylü,‘’Sezona takımımızı hemen hemen yenileyerek başlıyoruz. Transferimizin ard arda gelmesi ve hala daha devam ediyor oluşu işimizi zorlaştırıyor. Oyuncularımızın birbirlerini tam olarak tanıyabilmesi ve gerçek performanslarını sahaya yansıtabilmeleri için taraftarımızdan zaman istiyoruz. Ama ben oluşturduğumuz kadrodan memnunum ve bu ligde başarılı olacağımıza inanıyorum. Tek ihtiyacımız biraz zaman. Bugün yüzde 70 hazır olan bir Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman bile iki ay kendilerine sabredilmesini ve süre tanınmasını istiyor. Bizde Erzurum halkından bize beş maçlığına sabretmelerini ve kredi vermelerini istiyoruz.

Herkesin memnun olacağı bir takım kurduk. 18 transfer yaptık, bu transferlerin hepsi mükemmel olacak diye bir şey yok. Ama ben şunu transfer komitemiz ve teknik heyetteki arkadaşlarım adına samimiyetle konuşabilirim ki, herkesin memnun olacağı bir futbolcu kadrosu kurduğumuz için mutluyuz”

Takımla sözleşme imzalayan forvet Haris Harba ve stoper Jasmin Trtovac’yı Elzağıspor ile oynayacakları dostluk maçının kadrosuna dahil edeceğini açıklayan Özköylü,“Elazığ maçı her ne kadar iki kardeş kent için dostluk maçı olacak. Ama biz bu maçta Ankaragücü ile oynayacağımız lig karşılaşmasının provasını yapacağız. Çünkü burada yeteri kadar hazırlık maçı yapamadık. Bunun çeşitli nedenleri var. Takvim uyuşmadı, transferlerimizden birçoğu geç aramıza katıldı. Bunun için sadece üç maç yapabildik. Elazığ maçı bizim için çok önemli” dedi.

B.B. Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, taraftarların passo lig konusunda uyardı. Demir, ‘Yeni sezonda uygulanmasına başlanılan Passolig ile ilgili taraftarımız yeterli bilgiye sahip değil. Bu konuda siz basın mensuplarının da desteğine ihtiyacımız var. Taraftarımız bizlerin en önemli gücü. Onlarla olan bağımızı sizler üzerinden sürdürüyoruz. Bu anlamda yeni başlanılan Passolig uygulamasında basın mensupları hariç Passolig kartı olmayan hiç kimsenin maçları izleyemeyeceği bilgisini taraftarımızın bilmesi ve passolig kartlarını alması gerekir. Son mesajım passo lig almayan Mavi-Beyaz sevdalıları kalmasın dedi.