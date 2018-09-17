Teknofest İstanbul'un teknolojilerini yerli üretim koruyor

Teknofest İstanbul, ‘Milli teknoloji hamlesi' hedefleri doğrultusunda 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak. Festivalin en önemli bölümünü 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek.

Festival, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul'un teknoloji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT başta olmak üzere pek çok önemli kurumun desteğiyle düzenlenecek.

Destekçilerin ve paydaşların teknolojilerini yerli üretim koruyor

Teknoloji ve teknoloji üretiminin en önemli halkasını elektrik enerjisi üretiyor. Elektrik teknolojileri besleyip çalışmasını sağlamakla birlikte aşırı gerilim durumlarında tamamen zarar görmelerine de sebep oluyor. Teknolojiler geliştikçe hassaslaşıyor, elektrik enerjisi ise cihazlar için daha zararlı hale gelebiliyor.

Yurttaş Holding'e ait yerli Trimbox markası ise teknoloji koruyucusu olarak burada devreye giriyor. Teknofest İstanbul destekçilerinin ve paydaşlarının teknolojilerini elektrikte ki aşırılıklara karşı koruculuğunu üstleniyor. Yüzde 95 oranında yerliliği ile Türkiye'nin orta-yüksek sınıfında TSE tarafından belgelendirilmiş ilk keşif olan cihaz ASELSAN tarafından görüntüleme sistemlerinde kullanılıyor. Özellikle sınır bölgelerinde kameralarda kullanılan cihaz, kameraları elektrikte meydana gelen aşırı gerilimlerden ve yıldırım düşmelerinden koruyor. Trimbox, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde de özel cihazları korumakla sorumlu.

İsbak ise yerli üretim aşırı gerilim sönümleyici cihazı “Akıllı Trafik Lambaları” ve “Sinyalizasyon” sistemlerinde kullanıyor.

“Teknofest İstanbul en önemli organizasyon”

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş;”Teknofest İstanbul ülkemiz için gerekli bir organizasyondu. Teknoloji üretme konusunda yetenekli gençlerin önünü açacağı kesin. Milli teknoloji hamlesi adına atılan böyle adımlar yerli üreticileri de cesaretlenmektedir. Bizi en mutlu eden hadise bu organizasyonun destekçileri ve paydaşları olan kurumlara baktığımızda bizim ürettiğimiz cihazları hiçbir sorun yaşamadan kullanılıyor. Kullanan kurumlarımızın tamamından bize elektrik kaynaklı sorunları ortadan kaldırdığımız için teşekkür ve tebrik geliyor. Duyulan bu güvenle, yerli üretim ve yerli teknoloji bu şekilde daha hızlı büyüyecektir.” İfadelerini kullandı.

Evren Yurttaş gençlere katma değerli bir ürün üretip üretmediklerini anlamaları için basit bir test uygulayabileceklerini belirtti.

Yurttaş:”Örnek olarak Trimbox için bu testi uygularsak;

Yerlilik oranı: Yüzde 95.

Teknoloji Sınıfı: Orta Yüksek.

Yenilik mi? : İncelemeli patentli.

Kaliteli mi? : Türkiye'nin ilk TSE Belgeli keşfi.

Cari Açığı Engelliyor mu? Elektronik kartların aşırı gerilim sonucu yanması maliyeti yıllık 2 milyar dolar.

Dünya Pazarı: 500 Milyar Dolar hacminde dünya pazarı.

Marka Olabilme: Elektrik her yerde ihtiyaç olan Trimbox markasını dünyanın yüzde 70'inde tescillemiştir.

Yönetmelik: İç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğine göre, aşırı gerilim sönümleyici projelerde kullanılmak zorundadır.

Çevreci mi? : Karbon salınımını engeller. Elektronik atık yönetmeliğine göre yanan elektronik kartlar çevreye atılmamalı ve toplama merkezlerinde toplanmalıdır. Trimbox elektronik kartların ömrünü kısa vadede yitirmesine engel olarak gerçek ömürlerine gitmesine yardımcı olur. Gençlerimiz bu maddelere göre hareket ederlerse katma değerli ürünler ortaya çıkarabilirler” İfadelerini kullandı.