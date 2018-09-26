TEKNOFEST medyanın gündemini belirledi

Havacılık, uzay ve teknoloji konusunda, Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi ve bu bilincin oluşturulması amacıyla gerçekleşen TEKNOFEST, rekor katılımcı sayısına ulaşarak hafta boyunca tüm dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleşen festival, toplumun tüm kesiminden katılımcıları ağırlarken Türkiye gündeminin yanı sıra dünya gündeminde de yer aldı.

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, Eylül ayı başından beri bin 356 yazılı basın haberine konu olan TEKNOFEST medyanın en çok konuştuğu konular arasında başı çekti. Televizyon ekranlarında birçok haber ve canlı yayın gerçekleşirken, konuyla ilgili ekranlara bin 103 haber yansıdığı belirlendi. Radyo kanallarında 81 haberle konuşulan TEKNOFEST, ITS Medya'nın gerçekleştirdiği online haber araştırmasına göre ise internet ve sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. ‘Ayakları Yere Basmayan' festival, 18 bin 11haberle sosyal medya, 9 bin 342 haberle de internette rekor konuşulma sayısına ulaştı.