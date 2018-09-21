TEKNOFEST'te Özel Kuvvetler ve Hava Kuvvetleri nefes kesti

Askerlerin, yaralı bir kişiyi kurtardıkları tatbikat ve helikopterden halatlarla aşağı inerek Türk Bayrağı açtıkları anlar büyük alkış aldı.

3. Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen TEKNOFEST, 2'inci gününde de nefes kesen gösterilerle devam ediyor. TEKNOFEST kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin yaptığı gösteriler vatandaşların beğenisini topladı. Askerlerin, yaralı bir kişiyi kurtardıkları tatbikat vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Helikopterden halatlarla aşağı inerek Türk Bayrağı açan askerler ise büyük alkış aldı.

Emrah Kuş - İsmail Coşkun