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Teknoloji bağımlılığına karşı ‘Akıl Oyunları Sınıfı’ açıldı

Ankara Kızılcahamam’da bulunan Kazım Karabekir İlkokulu’nda çocukları teknoloji bağımlılığından korumak için “Akıl Oyunları Sınıfı” kuruldu.

Teknoloji bağımlılığına karşı Akıl Oyunları Sınıfı açıldı

31 Aralık 2017 01:46

Çocukları teknoloji bağımlılığından korumak için pek çok okulda “Akıl Oyunları Sınıfı” kukruluyor. İçinde birçok geleneksel ve zeka oyununun oynandığı bu sınıflardan biri Kızılcahamam’daki Kazım Karabekir İlkokulu’nda açıldı. 425 öğrencinin eğitim gördüğü sınıf, ilçenin ilk ‘Akıl Oyunları Sınıfı’ olma özelliğini taşıyor.

Öğrencilerin zeka gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde okul imkanlarıyla dizayn edilen sınıfta, stratejik düşünme becerileri ve üretkenlik ile ilgili satranç, mangala, abolone, penguins, sudoku, tangram, sontaş, jenga, dokuztaş, atla topla, koridor, reversi gibi bir çok oyun gurupları ile ilgili dersler veriliyor. 

Uğur Demirbaş

Etiketler: Akıl Oyunları, ankara, Teknoloji bağımlılığı

 

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