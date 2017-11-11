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Teknoloji Fen Okulları öğrencileri LÖSEV’i ağırladı

Bursa'da, Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV’i ağırladı.

Teknoloji Fen Okulları öğrencileri LÖSEVi ağırladı

11 Kasım 2017 23:40

Lösemi ile savaşan çocuklara yardım eli uzatmak adına Lösemili Çocuklar Vakfı Bursa Şubesi’nden konuklarını ağarlayan öğrenciler, Sosyolog Hafize Sevinç tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Kanser” seminerini ilgiyle dinledi. Lösemi hastalığının bulaşıcı olmadığını ifade eden LÖSEV yetkilileri, beslenmenin hayatımızdaki önemine dikkat çekerken, sağlıklı beslenerek hastalıklardan nasıl uzak durabileceğimizi örnekler vererek anlattı. ”Fast food ürünler yerine sağlıklı ürünler tüketin, öğünlerinizi atlamayın ve en önemlisi lösemili arkadaşlarınıza moral vermeyi unutmayın” diyen Sosyolog Hafize Sevinç’e katkılarından dolayı Okul Müdürü Müge Düşmez tarafından çiçek takdim edildi.

 

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