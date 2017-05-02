“Teknoloji Liderliği” ödülü YDÜ’ye

Kosava’nın en büyük üniversitelerinden biri olan Priştene AAB Üniversitesi “Teknoloji Liderliği Ödülü” 7. Dünya Eğitim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri konferansında YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e verildi. Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Arsim Bajrami Teknoloji Liderliği Ödülü’nün sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilgi, iletişim ve inovasyon alanındaki yatırım ve projelerinin eğitim dünyasında örnek alınması gerektiğine vurgu yaparak Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’i kutladı.

YDÜ Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kosova Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen organizasyonda, YDÜ ile Priştine AAB Üniversitesi’nin, Kosova Cumhuriyeti’nde, ortak düzenlediği konferansların açılış konuşmalarının ardından, "Teknoloji Liderliği Ödülü" AAB Üniversitesi (Provost) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Shemsedin Vehapi tarafından. Dr. İrfan Günsel adına, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu’ya takdim edildi.

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Bajrami, gerçekleştirilen organizasyonun takdir edilmesi gerektiğini belirterek bu önemli başarıdan dolayı AAB Üniversitesi ve bu önemli işbirliğinden dolayı YDÜ’ni kutladı. Bakan Bajrami, “Bu tür organizasyonlar sadece üniversite için değil, ülkenin gelişmişlik seviyesinin ve bilimsel çalışma standartlarının da yükselmesi için önemli bir etken. Kosova, gelecekte, bölgedeki ülkeler arasında eğitim alanında öncülük edebilecek düzeye gelebilecektir ve en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri de eğitimdir” şeklinde konuştu.

Arsim Bajrami’ye plaket takdim edildi

Prof. Dr. Uzunboylu da organizasyona ve konferansa katkılarından dolayı Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Arsim Bajrami’ye plaketi takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Türkiye, Avustralya, Amerika, İngiltere, İsrail, Rusya, Arnavutluk, Makedonya, Rusya, Bulgaristan ve İran başta olmak üzere 22 farklı ülkeden akademisyenin katılımıyla 100’ün üzerinde bildirinin sunulduğu konferansta AAB Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Shemsedin Vehapi, Albanian Bilim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Shpresa Hoxha ve Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu da birer konuşma gerçekleştirdi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ve Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti’nin konferans ve organizasyona yönelik güzel dilekleri ve başarı mesajları paylaşıldı.

