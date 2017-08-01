Teknolojik Uyku Festivali için heyecanlı bekleyiş

Teknolojinin uykuya yatırılıp, yüz yüze iletişimin yeniden keşfedildiği bu ilginç festivale katılmak için Türkiye’nin 35 farklı ilinden başvuruda bulunanlar arasında ağustosta noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek katılımcılar iki gün adeta “dijital detoks” yapacak. Buca Belediyesi, Radyo Romantik Türk ile geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Teknolojik Uyku Festivali’nin 2.'si için hazırlıklara hız verdi. 15-17 Eylül tarihlerinde Buca Kaynaklar bölgesinin eşsiz doğasında gerçekleşecek festivalin bu yılki başvuruları sona erdi. 10 Temmuz’da başlayan ön kayıtlar 31 Temmuz’da sona ererken, bu ilginç festivale Türkiye’nin 35 farklı ilinden 3 bin 516 kişi başvuruda bulundu. Cep telefonu, tablet gibi iletişim cihazlarının alınmadığı festival alanında unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen maceraseverler için www.uykufestivali.com üzerinden yaptıkları başvurunun ardından ağustos ayında yapılacak noter çekilişi için heyecanlı bir bekleyiş başladı.

İki günlük dijital detoks



Teknolojik Uyku Festivali’ne katılma şansı yakalayan katılımcılar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran yapısından 48 saat kopma cesaretini gösterecek. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek olan katılımcılar iki gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve doyumsuz lezzetlerin keyfine varacak. Buca Kaynaklar’ın eşsiz doğasında teknolojiyi uykuya yatıracak olan festivalin misafirleri, doğanın kollarında yepyeni arkadaşlıkları yüz yüze kurmanın ayrıcalığını yaşayacak.

Doğada kitaplarla baş başa



Tamamen ücretsiz olan festivalde yemyeşil doğanın içinde kurdukları çadırlarında veya özel düzenlenen alanlarda dinlenme fırsatı yakalayacak olan katılımcılar, yeni insanlarla tanışıp birbirinden renkli oyunlar ve etkinliklerle dünyanın güzelliklerini tadacak. Festival, doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup dinlenmek isteyenler için kitaplarla çevrili okuma bölümü, yeşile ve oksijene doymak isteyenlerin adresi ise doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor aktiviteleri sunuyor.

Unutulmuş oyunlar



Festival katılımcıları, unutulmaya yüz tutmuş; kaynaşmayı, dayanışmayı ve arkadaşlığı öğreten yakan top, ip çekme, çuval yarışı gibi onlarca oyunu hep birlikte oynama fırsatı da yakalayabilmenin yanında, akşam saatlerinde yakılan dev kamp ateşi etrafında toplanıp dostluk, kardeşlik şarkıları söyleyebilecekler.

Organik ürünlerle muhteşem lezzetler



Festivalin unutulmaz sahnelerin başında ise Türk mutfağının doyumsuz lezzetlerini sunan organik gıda ürünlerinden seçilip, hazırlanan açık mutfağı olacak. Festival alanına kurulan organik vitamin barından istediği sebze meyveyi alan misafirler, işin ehli ustalardan ilginç yemeklerin yapımını öğrenecek.