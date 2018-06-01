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Teknoloji’nin doğrudan demokrasiye etkileri

Teknoloji’nin doğrudan demokrasiye etkilerini anlattığı “Teknoloji ile Gerçeğe Dönüşen Hayal: Doğrudan Demokrasi” isimli kitabını piyasaya süren Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, kitabında demokrasi kavramını, gelişim sürecini ve teknoloji- demokrasi ilişkisini ele aldığını kaydetti.

Teknolojinin doğrudan demokrasiye etkileri

01 Haziran 2018 12:43

Doğrudan demokrasin ne olduğunu ve temsili demokrasiye göre artısı aktaran Prof. Dr. Özgöker, “Doğrudan demokrasinin, nüfusun artışı ve coğrafi genişlemeler dolayısıyla teknik olarak imkânsızlaştığı, çözüm olarak temsili demokrasiye geçildiği bilinmektedir. Ancak temsili demokrasi, halkın yönetime katkısını çok ciddi oranda kısıtlamaktadır. Temsili demokrasi, tuttuğunuz takımın maçını televizyondan izlemek gibidir. Bir oyuncu değişikliğiyle takımınızın kolayca galip geleceğini düşünüp oturduğunuz yerden haykırabilirsiniz. Sizi hiç kimse duymaz. Çok büyük uğraşılar sonunda ve uzun bir zaman sonra fikrinizi teknik direktöre iletmeniz mümkün olabilir belki ancak artık zaten söyleyeceklerinizin anlamı kalmamıştır zira maç bitmiş, iş işten geçmiştir. Doğrudan demokrasi; maçı sahadan, yedek kulübesinden hatta teknik direktörün yanından izlemek gibidir. Önerinizi teknik direktöre anında iletebilirsiniz. Sizi dinlemezse o anda tüm seyircilerin katıldığı bir oylama isteyebilir, önerinizi stat hoparlöründen anons edebilir, oylamada çoğunluk fikrinizi desteklerse teknik direktörün istediğiniz oyuncu değişikliğini yapmasını sağlayabilirsiniz” dedi.

“Teknoloji ile yönetim sistemleri paralel olarak gelişecek”

Bilgisayar ve internet teknolojisi ile sağlıklı bir model kurularak doğrudan demokrasinin temel şartlarının sağlanabileceğini de kaydeden Prof. Dr. Özgöker, “Malların ve hizmetlerin serbestçe dolaşması, ticari faaliyetlerin sınırları aşarak dünyayı globalleştirmesi, modern dünya vatandaşları için bir gurur vesilesi olmuştur. Aynı şekilde bilginin de sınır tanımaksızın dünyayı köyleştirmesi de bir gurur vesilesi olmaktadır. Günümüz bilgisayar ve internet teknolojisi ile sağlıklı bir model kurularak doğrudan demokrasinin temel şartları sağlanabilir. Teknolojinin insan hayatını kolaylaştırma işlevini yerine getirdiği için sürekli geliştiğini kabul edersek, yönetim sistemleri üzerinde uygulanacak tekniklerin de verim alındıkça geliştirileceğini, teknikler geliştikçe yönetim sistemlerinin de paralel olarak gelişeceğini öngörmek zor değildir” yorumlarında bunundu.

Etiketler: DOĞRUDAN DEMOKRASİ, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), TEMSİLİ DEMOKRASİ

 

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