Sungurlu Şehir Parkının yanında 26 yıldır aynı yerde seyyar hırdavatçılık yapan Şahismail Ünver, "Bu işe 1990 yılında Rus malzemeleri satarak başladım. 2-3 yıl Rus mallarını bu tezgahlarımızda satışa sunduk. Daha sonraki yıllarda Rus malları Türkiye piyasasından çıkınca bizlerde hırdavatçılık yapmaya başladık. 26 yıldır aynı yerde tezgahımızı açarız. Sungurlu'nun değişmeyenlerin arasında bizlerinde tezgahları vardır. Tabi ki bu 26 yıla kolay gelinmedi. Her zaman değişen ve gelişen teknolojiye karşı direnmeye çalıştık. Hep halkımıza hizmet etmekten onların ihtiyaçlarını karşılamaktan memnuniyet duyduk. Yıllar geçtikçe işlerimiz artık eskisi gibi olmuyor. Vatandaş artık her istediğini her yerden alabiliyor. Teknoloji bizleri bitirme noktasına getirdi" dedi.

"Belediye başkanımızdan Modern dükkanlar istiyoruz"

Bizlerin ayakta kalması ve halkımıza daha iyi hizmet vermemiz için Belediye başkanımızdan bizlere daha modern dükkanlar yapmasını istiyoruz diyen Seyyar satıcı Şahismail Ünver, " Gelişen, büyüyen Sungurlumuza bu görüntünün yakışmadığını, modern daha kullanışlı dükkanlarda hizmetimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Murat Saraçoğlu isimli satıcı ise, "Belediye Başkanımız ilçemize hizmette sınır tanımıyor. Yaptığı çalışmalar ile Sungurlulu vatandaşlarımızın gönlünü kazanmıştır. Belediyemizin hizmetleri her kesimi tarafından takdir ile karşılanmaktadır. Bizler de inanıyoruz ki değerli başkanımız bizlere de daha güzel ve modern dükkanlar yapacağına. Çünkü bu çadırlar gelişen, güzelleşen Sungurlumuza artık yakışmamaktadır" şeklinde konuştu.

Serkan Şansever