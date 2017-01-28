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Teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik

Hatay’da 30 yıldır arzuhalcilik mesleğini yürüten Murat Tunabaş, mesleğin teknolojiye yenildiğini ve artık neslinin tükenmeye başladığını söyledi.

Teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik

28 Ocak 2017 11:03
Teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik - Tıkla İzle

Hatay’ın Antakya İlçesi Vilayet Caddesinde 30 yıldır arzuhalcilik mesleğini sürdüren Murat Tunabaş, teknolojinin gelişmesiyle matbu evrakların artık internette bilgisayar ortamında hazır olduğunu, vatandaşların arzuhalcilere gelmez olduğunu söyledi.

Arzuhalci Murat Tunabaş, arzuhalcilerin bugüne kadar vatandaş ile devlet arasında basamak olduğunu belirterek, “30 yıllık arzuhalciyim. Burada vatandaşın devletle bağlantısını kolaylaştırmak için dilekçe yazıyoruz. Basamak oluyoruz bizde vatandaşla ilgili devlete. Bazı şeylerde dilekçeler eskiden daha çok yoğundu. Şimdi teknoloji ilerledikçe, bilgisayar sistemi çıkınca arzuhalcilik bitti, bitti denecek kadar nesli tükenmek üzere. Arzuhalcilik eskiden burada çok popüler bir meslekti. Şimdi ise arzuhalcilikler bitmiş durumda. Hepsi matbu çıkıyor internet ortamında, ne istiyorsan hepsi hazır. Vatandaşlarda artık onlara yöneliyor. Bizler de işte burada böyle bitti diyebilirim. 5 tane arzuhalci ve dışarda da arzuhalciler çoktu. Herkes günlük nafakasını çıkarıyordu. Ama şimdi meslek bitince herkes başka yerlerde şey yaptılar. Sağlığımdan dolayı ben değiştiremedim mesleğimi. Şeker hastası olduğundan işte ayağımda ampute oldu kesilmişti. Artık bu yaştan sonra barınacak gidecek bir yerim olmadığından burada oturup teselli oluyorum. Arzuhalcilik bitti” dedi.

Arzuhalci Tunabaş, gençlerin teknolojiye bağlanmalarını, onların bilgisayar sistemlerinde daha verimli olacaklarına ve mesleğin bittiği kaydetti. Tunabaş, belediyelerin evlenme dairelerinin de arzuhalcilerin mesleğini elinden aldığını ve vatandaşa kolaylık sağladığını sözlerine ekleyerek, “Nadide. Çok nadide. Artık bu evlenme zamanları evlenecek şahıslar dosya getirip onları yazıyorduk. Şimdi belediyeler de sağolsun vatandaşın işlerini kolaylaştırmak için belediyeler de bu işleri tanzim ediyorlar. Arzuhalciliğe büyük darbe de bunlardan geldi” ifadelerini kullandı.

BUĞRA GÜNEY 

Etiketler: Arzuhalci Murat Tunabaş, Arzuhalcilik


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