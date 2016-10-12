Süleymanpaşa Belediyesi’nin Çocuk Kulübü üyelerine ve üniversite öğrencilerine hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde, ilköğretim öğrencileri, aldıkları eğitimler kapsamında, program kodları yazmayı, üç boyutlu çizimler yaparak 3D yazıcıdan çıktı almayı ve çeşitli robotlar yapmayı öğrenerek, teknoloji ve bilimin perde arkasını keşfediyor.

"Problem üreten değil, çözen çocuklar"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyada teknolojinin insanları giderek esir almaya başladığını belirterek, "Bizi teknoloji yönetiyor, aslında teknoloji insanın yaşamını kolaylaştırmak için geliştirilen bir olgu. Bu bakımdan, bu esaretten kurtulmak ve teknolojiyi insanın yönetmesi adına çocuklara böyle bir eğitim projesi tasarladık. Bilimin Eğlenceli Hali şu anda üç aşamada gidiyor. Bir tanesi, kod atölyesi, burada çocuklar algoritmik düşünceyi nasıl geliştirebileceklerini öğreniyorlar. Problem üreten değil, çözen çocuklar olmaya çalışıyorlar. Diğeri 3D yazıcı atölyesi, bu atölyede, tasarımda tasarladıkları projeleri 3 boyutlu olarak üretiyorlar ve bir şeyleri oluşturmayı öğreniyorlar. Bir diğeri de robot atölyesi, burada da, belli sensörler yerleştirilmiş robotları uzaktan kumandayla nasıl yönetebileceklerini görüyorlar. Yani özetle söyleyecek olursak, robot olmaktan çıkıyorlar, robotu yönetir hale geliyorlar ve hiçbir zamanda robotlaşmıyorlar" dedi.

"Dünyadaki yerimizi alabilmemiz için teknolojide atılım yapmamız lazım"

Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilmesi için teknolojisinin geliştirilmesi gerektiğine değinen Başkan Eşkinat, "Türkiye’nin, dünyadaki yerini alabilmesi için teknolojide atılım yapması lazım. Bu çocuklardan başlayacak. Biz teknolojiyi ne kadar kullansak, yaşımız ve alışkanlıklarımız itibari ile onlar kadar başarılı olma şansına sahip değiliz. Ama biz ilkokul ve ilkokul öncesi çocuklarımıza böyle bir eğitimi verirsek ve bunu yaygınlaştırırsak ben inanıyorum ki hem ülke demokrasisine hem de onların daha çağdaş bireyler olmalarına önemli katkıda bulunacağız" diye konuştu.

"Bu çocuklar geleceğin bilim adamları olacak"

Geleceğin çocuklar tarafından oluşturulacağını hatırlatan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar geleceğin bilim adamlar olacak, hem düşünmesini öğrenecek, hem üretmesini öğrenecek, paylaşmasını öğrenecek, sonuçta öğrenecek. İnsan olma yolunda bir adım atacak bu acımasız dünyaya karşı. Belediyemizin başka çalışma boyutları da var, biz çocuklarımızı satranca yöneltiyoruz, dünyanın en büyük ustalarını getiriyoruz 1 Kasım’da. 10 büyük usta kapalı bir turnuva yapacaklar, Türkiye’de ilk bir turnuva. Turnuva sonunda ustalar, yaptıkları hamlelerin analizlerini çocuklarla paylaşacaklar, çocukların düşünmesini öğrenmesi için satranç lazım. Bunun dışında yelken sporuna çocukları yönlendiriyoruz, tek başına rüzgarın var olup olmadığını, sağdan mı, soldan mı hangi yönden eseceğini bilmeden ve tek başına bir teknede çocuk karar verme yetisini geliştiriyor. Sadece spor değil, satranç gibi düşünce sistematiğini geliştiren bir süreç. Ve bizim yaptığımız işlere baktığınız zaman, sadece görseli değil bunun zihinde kalıcı bir taraflarının da var olduğunu görürsünüz. Bunu nasıl yapıyoruz, sayıları 7 bine yaklaşan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri ile yapıyoruz. Bizim hep bir iddiamız var, ‘Mutlu bir ailedir Süleymanpaşa’ derken mutluluk çocuktan başlıyor. Biz çocuklarımızı, yaş gruplarına göre eğilimlerine göre ayırıyoruz, onlara çeşitli faaliyetler sunuyoruz. Tiyatrodan, yüzmeye kadar, yakın zamanda yaz okulumuzu bitirdik, inanılmaz başarılıydı. Yani, Süleymanpaşa’nın çocukları ve Çocuk Kulübü üyeleri, çocuk olmanın zevkini sonuna kadar tadıyorlar. Çağdaş dünyanın bütün imkanlarını kullanmasını öğreniyorlar ve yönetilen değil, yöneten bireyler olmak için gelecek yaşamlarına hazırlanıyorlar."

"Teknolojinin son kaynağı 3D yazıcıyı kullanacaklar"

Gençlik Merkezi’nde bilgisayar öğretmenliği yapan Lale Çifçi de, çocukların bu merkezde teknoloji adına önemli bir mesafe kaydedeceklerini ifade ederek,"Öncelikle, kodlama atölyesinde çocuklarımız yapmak istediklerini kendileri tespit edecek, belirleyecek, tasarlayacak. Tasarladıklarını kodlarla birlikte bilgisayarda hazır hale getirecek. Hazırlanan bu kodların, hatalarını tespit edecek, geri dönüş yapabilecek, düzenleyebilecek ve sonrasında bize sunacaklar. Artık üreten kısmına geçmiş olacaklar, salt kullanıcı olmamış olacaklar. Kodlama atölyesindeki çalışmalar günlük hayatlarında da işlerine yarayacaktır. Yapmış oldukları işlemleri hepsini adım adım tespit ederek, sonrasında geri dönüp hatalarını bulabilecekler. Bu matematiksel işlemlerde de algılamalarını kolaylaştıracaktır. 3D çizim atölyemizde ise hayal güçlerini kullanacaklar, bu sayede objeleri kullanarak birleştirip, teknolojinin son kaynağı olan 3D yazıcıdan çıkış şeklinde alabilecekler. Birden fazla program kullanacaklar. İki program dosyasını birleştirecekler ve 3D yazıcısında sonuçları görebilecekler. Robot atölyemizde, çocuklar sabırla, tüm küçük parçaları el becerilerini geliştirerek birleştirmeyi, her parçanın ayrı görevi olduğunu aynı zamanda dekorunu da kullanarak süslemem yeteneğini elde edecekler. Sonrasında hazırladıkları robotları, ellerindeki kılavuzlarla birlikte tamamlayacaklar ve komutları vererek ister kumandadan, isterlerse telefonlarına yükleyecekleri uygulama ile robotları yönlendirebilecekler ve ayrıca ekstradan komutlar yazabilecekler. Bunlar diğer aşamalar olacak ikinci kur, üçüncü kur şeklinde eğitim planlarımız programlarımız devam edecek" diye konuştu.

"Çocuklar üzerindeki etkisi gayet başarılı olan bir proje"

Projeye öğrencileri ile birlikte katılım sağlayan Aden Koleji Orta Okul Müdürü Emrah Yalçıntaş, projenin çocuklar üzerindeki en büyük etkisinin, çocukların teknoloji algısının değişmesi olduğunu söyledi. Bilimin Eğlenceli Hali Projesinin, çocukların teknolojiden farklı bir şekilde faydalanmasını sağladığını anlatan Emrah Yalçıntaş, "Çocuklara, ‘teknoloji nedir’ diye soru sorduğumuzda, genelde, cep telefonu, bilgisayara, tablet bilgisayar gibi cevaplar alıyorduk, artık, bu proje sayesinde robottan bahsedebiliyoruz, yazılımdan bahsedebiliyoruz, kodlamadan bahsedebiliyoruz. Oldukça, geri dönüşü hızlı olan, çocuklar üzerindeki etkisi de gayet başarılı olan bir proje. Bizim için en büyük özelliği, teknoloji algısının, kaymış olması değiştirilmiş olması. Bunu çok başarılı buluyoruz ve Süleymanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında eğitim alan orta okul beşinci sınıf öğrencisi Ecrin Nur Öztürk ise, projeden ve aldığı eğitimden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bize, faydası olacağını düşünüyorum, robotu görünce ilk başta çok merak ettim, nasıl yaptıklarını, hepsinin cevabını öğrenmek istedim, sordum. 3D çizimleri gördüm, merak ettim, istiyorum yani, yapmak, öğrenmek istiyorum. Buraya geldiğimizde kodlama yaptık. Hesap açtık, memnunum" dedi.

Altıncı sınıf öğrencisi Işık Akbay da, aldığı eğitimden çok memnun olduğunu belirterek, "Teknolojinin telefondan ibaret olmadığını gördüm burada, bilgisayarın çok olumlu yönlerini de gördüm, burası çok güzel bir yer, şöyle dönüp bir baktığınızda bilgisayarın çok faydalarını görebiliyorsunuz" diye konuştu.

3D yazıcıdan 3 boyutlu objeler elde edebildiğini anlatan Işık Akbay, "İlk önce program size bir şekil veriyor, sonra siz o şekli yapıyorsunuz ve sonrada 3D yazıcıda bunları çıkartıyorlar. Sonuçta teknoloji yani, herkesi mutlu eder" diyerek robot yapımı ve yönlendirmekle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Önce öğretmenim bize lego parçaları getirmişti, bunların bize nasıl yapılacağını öğrettikten sonrada, bize aşamalara koydu, bizde bu aşamalardan sonra robotun parçalarını yerleştirip, daha sonrada robotu oluşturduk. Robotun ilk çalıştığında, ilk heyecanında da çalıştığını görünce çok mutlu olduk."

Halil Dağ - Yakup Güler

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