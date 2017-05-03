Teknosa 2017'ye büyüme ve karla başladı

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncü markalarından TeknoSA, 2017 yılının ilk çeyreğinde 689 milyon TL ciro elde ederek yıla pozitif bir başlangıç yaptı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan TeknoSA, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre aynı mağazalarda yüzde 2,4’lük büyüme sağladı ve bu büyüme Mart ayında yüzde 10 seviyesine ulaştı. Online kanalı teknosa.com’da çift haneli büyümesini sürdüren TeknoSA, 2017 yılının ilk çeyreğini 1 milyon TL’lik kar ederek geride bıraktı. Şirket, ilk çeyrekte FAVÖK (Faiz ve Amortisman Öncesi Kar) rakamlarında 1 puanlık artış sağlayarak yüzde 3’den yüzde 4’e çıkardı.

2017 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, “2016 yılının son çeyreğinde kar ederek yılı pozitif tamamlamıştık. 2017 yılına müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak daha fit şekilde giriş yaptık ve ilk çeyrekte hedeflediğimiz büyüme ve karlılığı yakaladık. Perakende sektörü için genelde durgun geçen ilk 3 ay içinde yükselen bir grafiğimiz var. Mart ayında, benzer mağazalarda yüzde 10’luk büyüme gerçekleştirdik. Tek adreste teknoloji ürün ve yenilikçi hizmetlerini bir arada sunarak sektörde fark yaratıyoruz. 2017 yılının devamında da hayata geçireceğimiz yenilikler, insan kaynağı ve fark yaratan hizmetlerimizle pozitif değer yaratmayı hedefliyoruz” dedi.